Уфа, 17 марта, 2019, 13:55 — ИА Регнум. Башкирия и Крым — это братские республики. Об этом заявил врио главы Башкирии Радий Хабиров в Симферополе 15 марта, где принял участие в праздновании пятой годовщины «Крымской весны», которую оценивает как «большое событие, историческую значимость которого мы ещё до конца не понимаем».

Kremlin.ru Радий Хабиров

«Важно и то, что с момента вхождения Крыма в состав Российской Федерации, мы, Республика Башкортостан, с первых дней начали формировать шефскую помощь. У нас уже появились родные города, районы, и эта связь развивается дальше. Сейчас Крым и Башкортостан, хоть и находятся далеко друг от друга — это братские республики», — сказал Хабиров.

«Я очень признателен главе Крыма за то, что он поддержал нас в тяжёлую минуту. Вы знаете, что 500 детишек из Сибая он забрал к себе на санаторно-курортное лечение. Кстати, в эти дни здесь находятся 250 сибайских детей. Так что это настоящие братские отношения, настоящая мужская дружба. Поэтому мы и приехали сюда, чтобы разделить радость крымчан».

Он также отметил, что республика с крымскими властями реализует проект строительства санатория в Евпатории.

«Сегодня мы провели небольшие переговоры с Сергеем Валерьевичем Аксёновым. Он готов оказывать нам полное содействие, в том числе по расширению территории. Говорит, что если нам нужно будет больше, добавит. Мы обсудили наши графики. Сейчас мы готовим окончательный проект, техническое задание. Республика Башкортостан получит свой кусочек крымской земли», — сказал Хабиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Крым примет на отдых детей из башкирского города Сибай, который пострадал от загрязняющих выбросов из-за тления руды на закрытом карьере.

«Ситуация в Башкирии похожа на ту, что была у нас в Армянске. Необходимо оказывать помощь. Первая группа из 250 детей приедет 20 февраля, а вторая будет отдыхать с 10 марта, тоже 250 человек. Их разместят в Евпатории и на Южном берегу», — заявил глава Крыма Сергей Аксёнов 22 января.