Самара, 17 марта, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате аварии в Куйбышевском районе Самары. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Самарской области.

Авария

Авария произошла около 07:30 мск на Южном шоссе в районе Южного моста в Куйбышевском районе города Самары.

По предварительной информации, произошло столкновение легкового автомобиля ВАЗ-2114 и автобуса ПАЗ. Причной столкновения стал выезд автомобиля ВАЗ-2114 на полосу встречного движения.

В результате столкновения погибли два человека, находившиеся в автомобиле ВАЗ-2114.

Обстоятельства и причины ДТП уточняются. По факту гибели людей проводится проверка.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Тамбовской области. Здесь произошло опрокидывание пассажирского автобуса. В результате аварии пострадали четыре человека.