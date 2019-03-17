Иркутск, 17 марта, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Двое пожарных погибли при ликвидации пожара на территории частной пилорамы в городе Зима в Иркутской области. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

61.mchs.gov.ru Пожарные

Сообщается, что помощник начальника караула пожарно-спасательной части № 15 по охране города Зима старший сержант внутренней службы Евгений Сергеевич Зубаков и пожарный пожарно-спасательной части № 15 по охране города Зима рядовой внутренней службы Александр Сергеевич Мартынов погибли при исполнении служебного долга.

Пожарные прибыли днём 17 марта на ликвидацию возгорания на территории частной пилорамы в городе Зима Иркутской области. В ходе тушения сушильных камер произошло обрушение стены на находящихся под ней пожарных. Защитное обмундирование не спасло от гибели огнеборцев.

ГУ МЧС по региону отмечает, что на счету погибших пожарных десятки спасённых людей и сотни потушенных пожаров. Оба были ответственными сотрудниками и надёжными товарищами.

ГУ МЧС РФ по Иркутской области, а также пожарные и спасатели Приангарья выразили соболезнования родственникам и друзьям погибших. Сообщается, что семьям погибших будет оказана вся необходимая помощь.

По факту гибели Евгения Зубакова и Александра Мартынова следственное управление следственного комитета РФ по Иркутской области начало доследственную проверку. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаюся все причины и обстоятельства произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о спасении от пожара семьи с двумя детьми офицером полиции Алексеем Клочанюком во Владимирской области. В настоящее время руководство решает вопрос о поощрении Клочанюка за проявленное мужество.