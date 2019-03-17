Солт-Лейк-Сити, США, 17 марта, 2019, 13:46 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Юта Джаз» нанес поражение с разгромным счетом баскетболистам «Бруклин Нетс» матче регулярного сезона НБА.

(сс) Frenchieinportland Донован Митчелл в составе баскетбольного клуба «Юта Джаз»

Встреча проходила на паркете «Вивинт Смарт-Хоум Арены» в Солт-Лейк-Сити и закончилась с разгромным счетом 114:98 в пользу хозяев.

Наиболее результативным игроком матча стал атакующий защитник «Юты» Донаван Митчелл, который набрал 24 очка за время матча.

У гостей наиболее результативным по итогам прошедшей встречи стал разыгрывающий Спенсер Динвидди, набравший 22 очка в игре.

Отметим, по итогам матча «Юта» с соотношением побед-поражений 36−35 занимает седьмое место в турнирной таблице восточной конференции НБА. «Бруклин» с показателем 40−29 на седьмом месте запада.