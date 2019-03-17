Тула, 17 марта, 2019, 13:28 — ИА Регнум. Уже вторую неделю подряд в центре внимания Тульской области — здравоохранение. В региональном правительстве обсуждали строительство онкоцентров, зарплату медиков, а население взбудоражила новость о том, что в область пришла корь. На федеральном уровне не остался незамеченным визит министра труда и соцзащиты населения Максима Топилина и его встреча с губернатором Алексеем Дюминым.

Иван Шилов ИА REGNUM Тульский кремль

Положительная динамика

В Тульской области у медиков всех уровней за последний год существенно выросла средняя зарплата. Заявление сделал министр здравоохранения региона Андрей Третьяков. Таким образом, в области исполняют указ президента России.

По данным Росстата, Тульская область занимает стабильное четвертое место по уровню средней заработной платы работников здравоохранения в Центральном Федеральном округе. Врачей стимулируют рублем и предлагают присоединиться к программе «Земский доктор». Благодаря ей в Тульской области трудоустроили 39 врачей и 6 фельдшеров.

«За 2018 год впервые трудоустроены в медучреждения региона 311 новых врачей, 104 из них — молодые специалисты», — цитируют Третьякова «Тульские известия».

Областной минздрав отрапортовал: общая смертность за 2018 год в регионе снизилась на 2,3%. А по отдельным категориям и того больше: от болезней системы кровообращения на 12%, сохранена 1341 жизнь; от инфаркта миокарда на 12,3%.

«Внедрение современных методов диагностики состояния плода и матери, пересмотр маршрутизации беременных для родоразрешения и жесткий контроль за ее соблюдением — все это позволило снизить младенческую смертность в регионе в 2018 году на 31%. Впервые за всю историю она стала ниже среднероссийского показателя», — сказал Третьяков.

Однако самым болезненным вопросом остается онкология. В 2019 году минздрав намерен исполнить задачу, поставленную губернатором Алексеем Дюминум в ежегодном послании. Запланировано создание трех амбулаторных онкологических центров, закупка нового оборудования и по поручению главы региона — подготовка проектно-сметной документации для строительства нового областного онкологического центра.

Очередей не будет

К 2021 году в Тульской области решат проблему нехватки детских садов в рамках национального проекта «Демография». За пять лет в регионе планируется построить 12 дошкольных учреждений, рассказали в пресс-службе местного правительства. Сегодня своей очереди ждут только дети до трех лет. Малыши от трех до семи лет обеспечены местами в детских садах.

«В рамках нацпроекта «Демография» правительство региона привлекло для обновления образовательных учреждений более 1 млрд рублей. На эти средства будет построено 12 новых детских садов. Это будут не просто места, а комфортные дошкольные группы с современной мебелью и оборудованием», — отметила министр образования Тульской области Алевтина Шевелева.

На этой неделе в Киреевске открыли детский сад «Солнышко». Дошкольное учреждение капитально отремонтировали после 40-летней эксплуатации. Детсад рассчитан на 269 детей, сегодня здесь занимаются 216 малышей.

Еще одну животрепещущую тему в рамках нацпроекта «Демография» губернатор Дюмин обсудил с руководителем национального проекта и главой Минтруда РФ Максимом Топилиным. Помнить и заботиться не только о подрастающем поколении, но и о пожилых.

В Тульской области с 2018 года запустили пилотный проект долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Региональное правительство разработало дорожную карту, где прописаны конкретные мероприятия по реализации проекта, а также определены объемы финансирования.

По словам Топилина, государство в текущем году выделило на эти цели 200 млн рублей, а в 2020 году — более 2 млрд. По словам главы области Алексея Дюмина, в регионе проект о долговременном уходе за пожилыми и инвалидами — это только начало.

«Мы рассматриваем этот проект как стартовую ступень. Система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории Тульской области, это только одно направление», — подчеркнул губернатор.

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Недобросовестные УК и новые комплексы ТКО

До конца 2020 года в Тульской области построят как минимум три комплекса по переработке твердых коммунальных отходов. Соглашение общим объемом инвестиций 5,5 млрд рублей подписали министр природных ресурсов и экологии региона Юрий Панфилов и руководители компаний — регоператоров по обращению с ТКО. Таким образом, в области появятся: производственно-технические комплексы в Большой Туле (2019−2020 годы) и Дубенском районе (2020 год); мусоросортировочные комплексы в Ефремове (2019) и Плавском районе (2020); мусороперегрузочные станции в Киреевском и Щекинском районах (оба в 2020 году).

Юрий Панфилов отметил, вышеназванные комплексы позволят обрабатывать весь объем отходов, а 31% мусора будет идти на переработку.

«Полноценный цикл раздельного сбора мусора будет налажен в регионе с 2020 года. Кроме того, будут ликвидированы все места несанкционированного размещения отходов, включая свалки, выявленные органами местного самоуправления. К 2021 году будут закрыты существующие полигоны в Алексине, Большой Туле, Новомосковке и Куркинском районе», — сказал Панфилов.

Но есть и минус в коммунальной сфере региона — недобросовестные управляющие компании. В Тульской области подвели итоги акции «ЖКХ по-честному» и, как оказалось, здесь не все гладко.

По данным начальника тульской госжилинспекции (ГЖИ) Леонида Ивченко, участники акции проверили 43 управляющих компаний по исключению платы за вывоз мусора из графы «содержание жилья». В отношении 15 составлены протоколы об административном правонарушении, из них 8 уже в платежных документах за февраль сделали перерасчет. И теперь жителям домов, которыми управляют эти УК, плата за содержание жилья начисляется корректно. Две управляющие компании отразят проведенный перерасчет в квитанциях за март. Три организации в рамках проверки не представили ГЖИ запрашиваемые документы, в их отношении составлены протоколы по факту неисполнения требований инспекции.

Вакцинация не помешает

Два школьника в Туле заразились корью. Информацию лабораторно подтвердили в областном Роспотребнадзоре. Выяснилось, что дети не были привиты.

«В очагах заболеваний Управлением Роспотребнадзора по Тульской области организован полный комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе экстренная иммунизация против кори контактных. Проведение мероприятий продолжается», — пояснили пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Врачи напомнили, что поводов для паники нет. Населению в случае надобности необходимо пройти вакцинацию в поликлинике по месту жительства. С 1 апреля по 1 октября во всех субъектах России стартует прививочная кампания против кори по соответствующему постановлению Роспотребнадзора.