Москва, 17 марта, 2019, 12:40 — ИА Регнум. У Евразийского экономического союза (ЕАЭС) появится общесоюзная биржа труда. Как заявил председатель коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян на международном экономическом форуме «СНГ: цифровая экономика — платформа интеграции», комиссия совместно со странами ЕАЭС запустила проект по созданию экосистемы для формирования биржи труда в рамках ЕАЭС.

Иван Шилов ИА REGNUM Флаги ЕАЭС

«Это будет единая платформа для всего Союза, где трудовые ресурсы могут найти для себя подходящую работу, а работодатели будут предоставлять информацию в соответствии с принятыми стандартами. На этой площадке можно будет заключать «умные» контракты, гарантировать определенные социальные условия. Страны СНГ, которые являются частью общего рынка трудовых ресурсов, также должны быть заинтересованы стать участником этой программы, чтобы трудовые мигранты не столкнулись с проблемами», — заявил он.

Корреспонденту ИА REGNUM в ЕЭК пояснили, что после внедрения цифровой системы трудоустройства и занятости граждан ЕАЭС будет упрощен процесс свободного передвижения трудовых ресурсов.

«Гражданин одной страны ЕАЭС сможет свободно в общесоюзной евразийской базе искать и находить подходящую себе вакансию, а работодатель сможет найти работника, соответствующего требованиям вакансии. Эта система даст новые возможности для развития дистанционного найма, то есть при отсутствии возможности трудоустроиться по месту постоянного проживания специалист сможет осуществлять удаленную онлайн-работу. Эта система позволит населению ЕАЭС также получать информацию о бесплатных и эффективных инструментах трудоустройства», — проинформировали в ЕЭК.

В течение 2019 года будет проведена научно-исследовательская работа по формированию цифровой экосистемы для обеспечения трудоустройства и занятости граждан государств-членов ЕАЭС.

Страны Союза договорились о возможности финансирования цифровых инициатив и цифровых проектов, совместно запустили механизм отбора и проработки цифровых инициатив, реализации стартовых проектов в ЕАЭС.