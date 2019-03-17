Барселона, Испания, 17 марта, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Футбольный испанский клуб «Барселона» проявляет интерес к французскому нападающему мадридской команды «Атлетико» Антуану Гризманну, сообщает 17 марта L`Equipe.

(сс) DSanchez17 Антуан Гризманн

Согласно информации издания, каталонский клуб, проявлявший интерес к 27-летнему футболисту ещё в прошлом сезоне, уже провел контактные встречи с представителями игрока и намерен сделать руководству «Атлетико» соответственное предложение в конце текущего сезона.

При этом текущий контракт с Гризманном предусматривает отступные в сумме 200 млн евро, однако в него включена опция о выкупе форварда до июня 2019 года за 120 млн евро.

Сам Гризманн, по информации издания, стал думать о возможном продолжении своей картеры в другом клубе после того, как «Атлетико» выбыл из дальнейшего участия в Лиге чемпионов, после поражения от туринского «Ювентуса» в матче 1/8 финала.

Отметим, в текущем сезоне Антуан Гризманн сыграл за клуб 28 матчей в испанской Примере и отметился в них 12 мячами и 8 результативными передачами.