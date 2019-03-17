Санкт-Петербург, 17 марта, 2019, 12:34 — ИА Регнум. Двое мужчин и ребёнок провалились под лёд в Колпинском районе Санкт-Петербурга. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Тонкий лед

Сообщается, что двое взрослых мужчин и девочка, несмотря на категорический запрет выхода на лёд, действующий на территории Санкт-Петербурга, предприняли прогулку по ледовому полю реки Ижора в Колпинском районе города.

Все три человека провалились под лёд. Спасателям об этом сообщили очевидцы. До прибытия спасателей девочку удалось вытащить из реки и она была отправлена домой в сопровождении очевидцев, где была осмотрена медиками.

Одного мужчину спасательным подразделениям удалось извлечь из воды. Мужчина был госпитализирован с признаками алкогольного опьянения и с сильным переохлаждением. Второй мужчина погиб, его тело вытащили из воды водолазы, после чего тело было передано сотрудникам правоохранительных органов для проведения необходимых следственных мероприятий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трагедии в Курской области. Здесь восьмилетний мальчик утонул, провалившись под лёд во время прогулки в городе Рыльске.