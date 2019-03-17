Джакарта, 17 марта, 2019, 11:48 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло на индонезийском острове Ломбок. Об этом 17 марта сообщила Геологическая служба США (USGS).

(сс) laurent houmeau Матарм. о. Ломбок, Индонезия

Подземные толчки были зарегистрированы в 07:07 по всемирному координированному времени (10:07 мск). Эпицентр подземной стихии располагался на острове Ломбок в Индонезии, всего в четырёх километрах к юго-западу от близжайшего населённого пункта Сембалунбумбунга.

Самый густонаселённый пункт, город Матарам (население более 318 000 человек), находился в 48 километрах на юго-запад от эпицентра землетрясения.

Очаг подземных толчков располагался на глубине 23 километров.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате сейсмической активности не поступало. Об угрозе цунами также не сообщалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,4, которое произошло у берегов Камчатки.