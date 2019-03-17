Торонто, Канада, 17 марта, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Российский капитан хоккейной команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поднялся на пятое место в лиге по голам в большинстве, сообщил 17 марта ведущий аналитик НХЛ Том Гулитти в своем Twitter.

(сс) Michael Miller Александр Овечкин

В мачте «Вашингтона» с клубом «Тампа-Бэй Лайтинг» Овечкин, оформивший в матче дубль, забросил свою 246-ю шайбу в большинстве и сравнялся по данному показателю с канадцем Филом Эспозито.

Лучший результат по количеству забитых в большинстве шайб принадлежит ещё одному канадцу — Дэйву Андрейчуку, на счету которого 274 шайбы.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» уступил хоккеистам «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 6:3, несмотря на дубль, оформленный Александром Овечкиным в этой игре.