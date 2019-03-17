Москва, 17 марта, 2019, 12:09 — ИА Регнум. Организация «Российская система качества» разрабатывает мобильное приложение, которое позволит быстро получить информацию о российских винах, сообщил руководитель Роскачества Максим Протасов РИА Новости.

Ян Херманс Ван Бейлерт. Молодой человек пьет бокал вина (фрагмент). 1635 — 1640

Мобильное приложение будет разработано в рамках программы «Винный портал России», предусматривающей создание базы вин, производимых на территории России.

Через приложение для смартфона можно будет оперативно получить всю информацию об интересующей марке вина. Для этого нужно будет загрузить в приложение фотографию этикетки, сделанную с помощью камеры смартфона.

Протасов отметил, что помимо основной информации о напитке будут предлагаться справочные данные, например, сведения о сочетаемости этой марки вина с теми или иными блюдами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале руководитель Роскачества Максим Протасов рассказал, что специалисты организации составили каталог вин, производимых на территории России. Для этого были произведены контрольные закупки вин 320 торговых марок, лучшие из которых были включены в национальный каталог.