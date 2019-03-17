Париж, 17 марта, 2019, 11:10 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что движение «желтых жилетов», которое устраивает массовые протесты в стране каждую субботу, начиная с осени 2018 года, хочет разрушить Пятую республику. Об этом Макрон написал сегодня, 17 марта, на своей странице в сети микроблогов Twitter.

(сс) Patrice CALATAYU «Желтые жилеты» на улицах Парижа

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 марта, в Париже прошла 18-я по счету акция протестов «желтых жилетов». Протестующие вступили в столкновения с полицией. Стражи порядка применяли водометы и слезоточивый газ. На Елисейских полях были разгромлены магазины и рестораны. Протестующие поджигали полицейские фургоны и гражданские автомобили. Среди пострадавших 17 полицейских, пожарный и более 40 митингующих.

Макрон был вынужден прервать свой отдых после тура по странам Африки и срочно прибыть во Францию.

«То, что произошло сегодня на Елисейских полях, это уже не манифестация. Это люди, которые хотят уничтожить республику», — пишет Макрон.

Он также подчеркнул, что французские власти многое сделали для разрешения ситуации с протестами «желтых жилетов», однако этого явно недостатачно. В связи с этим Макрон намерен принять «сильное решение», чтобы предотвратить подобное в будущем.