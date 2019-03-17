Торонто, Канада, 17 марта, 2019, 11:21 — ИА Регнум. Российский форвард хоккейного клуба «Флорида Пантерз» Евгений Дадонов признан третьей звездой дня в НХЛ. Три лучших игрока лиги названы 17 марта на официальном сайте НХЛ.

(сс) Sarah Connors Евгений Дадонов в составе хоккейного клуба «Флорида Пантерз»

Евгений Дадонов стал третьей звездой дня за три очка (2 шайбы + 1 голевая передача), набранные им в выездном матче «Флориды» с командой «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 в пользу «Флориды»). Российский нападающий четвертый раз в сезоне набирает три очка за игру.

Первой звездой дня признан голкипер команды «Чикаго Блекхоукс» кори Кроуфорд, сохранивший свои ворота в неприкосновенности в матче с «Монреаль Канадиенс» (2:0 в пользу «Чикаго»), отразив 48 из 48 бросков и повторив клубный рекорд по данному показателю.

Второй звездой дня стал форвард клуба «Тампа-Бэй Лайтинг» Алекс Киллорн, который оформил хет-трик в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (6:3 в в пользу «Тампы»).