Магадан, 17 марта, 2019, 10:43 — ИА Регнум. В парке Магадана стая бродячих собак набросилась на пятилетнего ребенка и покусала его. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба правительства Магаданской области.

(сс) asommerh Злая собака

Ребенок получил серьёзные травмы и был госпитализирован. Ему была сделана операция.

Губернатор Магаданской области Сергей Носов потребовал от муниципальных властей и правоохранительных органов решить проблему бродячих собак в Магадане строго в рамках закона.

В последнее время проблема бродячих собак в Магадане обострилась. Случаи нападения этих животных на людей в городе участились.