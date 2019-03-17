Париж, 17 марта, 2019, 10:44 — ИА Регнум. Учёные из Франции выявили связь между утомительной умственной работой и риском возникновения сахарного диабета 2-го типа у женщин. Исследование опубликовано в журнале European Journal of Endocrinology.

(сс) rawpixel Напряженная работа

Группа учёных из Франции под руководством Гая Фагерации из Университета Париж-Сакле обратила внимание, что в предыдущих исследованиях, посвящённых выявлению факторов риска возникновения сахарного диабета 2-го типа, наблюдаются разные результаты для мужчин и женщин.

Исследователи проанализировали анкетные данные 73,5 тысяч женщин (большинство из которых работало учителями), собиравшиеся в период с 1992 по 2014 год. Учёные сопоставили риск возникновения диабета 2-го типа со степенью утомительностью работы, которую оценивали сами анкетируемые.

В результате исследования было установлено, что у женщин, оценивающих свою работу как «очень утомительную» риск возникновения диабета на 54% выше, чем у женщин, оценивающих работу как «не слишком утомительную».

Авторы отметили, что результаты их исследования указывают на необходимость учёта потенциального долгосрочного воздействия стресса, связанного с работой, на женщин, работающих в трудных условиях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале кардиологи из медицинской школы Университета Северной Каролины рассказали, что женщины, попадающие в больницу с сердечным приступом, зачастую страдают диабетом второго типа.