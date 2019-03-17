Оренбург, 17 марта, 2019, 10:36 — ИА Регнум. В Оренбургской области прогнозируют раннюю весну. Начальник Оренбургского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Василий Мещерин отметил, что температурный режим на следующей неделе (18−24 марта) в дневные часы будет преимущественно слабо положительной — от ноля до пяти градусов выше ноля по Цельсию, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Константин Трутовский. В половодье

Прогноз погоды на март-апрель и имеющиеся данные по влагозапасам и промерзанию почвы, по наличию снега на полях, в лесонасаждениях, в населенных пунктах, в поймах рек, а также прогноз погоды на март-апрель свидетельствуют о том, что паводок может оказаться непростым, отметил на заседании межведомственной комиссии по пропуску весеннего паводка 2019 года вице-губернатор Сергей Балыкин и подчеркнул, что следует готовиться к самому неблагоприятному сценарию прохождения весеннего половодья.

Между тем, в областном центре серьёзного паводка не ожидают. Напомним, об этом ранее заявил и. о. начальника управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности мэрии Сергей Яковлев.

Стоит отметить, ежегодно в Оренбуржье в зонах риска весеннего подтопления находится 227 населённых пунктов, из них 27 оказываются изолированными от «большой земли». По данным ГУ МЧС по региону, в период паводка от ведомства может быть задействовано 2034 человека личного состава, 342 единицы техники, вертолёт МИ-8 Жуковского АСЦ МЧС России.

Добавим, что перед главами муниципальных образований поставлена задача по очистке территорий от снега, подготовке ливнёвок и ГТС к большой воде. Напомним, в Оренбурге с 19 февраля по 4 марта действовал режим ЧС в связи с неблагоприятными погодными условиями. Из-за обильных осадков город оказался в «снежном плену», спецтехника с трудом справлялась с вывозом снега с улиц. С 25 февраля по 25 марта в регионе проходит месячник по уборке снега.