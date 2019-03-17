Вашингтон, 17 марта, 2019, 10:35 — ИА Регнум. Американское издание CounterPunch утверждает, что военно-промышленный комплекс США вместе с коррумпированным правительством и некомпетентными чиновникам вгоняют Соединённый Штаты все глубже в долговую яму. Соответствующая статья была опубликована на сайте издания 15 марта.

Василий Фомичев. Сильная отдача

В статье утверждается, что постоянно растущие расходы на армию превращают США в банкрота. При этом правительство и чиновники постоянно обманывают граждан, требуя все больше финансирования на военные нужды.

При этом раздутый военный бюджет тратится в том числе и не на военные нужды. Так, согласно исследованию организации Open the Government, среди расходов американского военного бюджета значатся кресла стоимость 9241 доллар каждое, фарфоровые столовые приборы за 53 тысячи долларов, алкогольные напитки на сумму 308 тысяч долларов, и даже шейки лангуста и крабы стоимостью 4,6 миллиона долларов.

Правительство США тратит гораздо больше, чем получает от налоговых поступлений. Это вынуждает Вашингтон брать огромные займы у других стран. Заемные средства идут на финансирование войн по всему миру и финансирование государственных институтов. При этом образование, здравоохранение и инфраструктура находятся в упадке.

«В конечном счете, военные империи неизбежно гибнут, растягиваясь слишком сильно и тратя всё до последней копейки. Это произошло с Римом. И теперь это происходит снова. Американская империя уже рушится. Мы приближаемся к критической массе», — сказано в статье CounterPunch.