Джакарта, 17 марта, 2019, 10:36 — ИА Регнум. Число жертв наводнения в индонезийской провинции Папуа достигло 63 человек. Об этом 17 марта сообщило агентство «Синьхуа» со ссылкой на представителей поисково-спасательной службы Папуа.

(сс) Seika Наводнение в Индонезии

По информации агентства, от наводнения пострадало множество людей, некоторые получили тяжёлые травмы, десятки человек числятся пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжается, при этом в службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что количество погибших может возрасти.

Также сообщается, что в результате стихийного бедствия были разрушены жилые дома, мосты, пострадал аэропорт в городе Сентани, главный транспортный узел региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о 42 погибших и 21 пострадавшем в результате наводнения в Индонезии.