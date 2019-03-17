Омаха, США, 17 марта, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Самое сильное за последние 50 лет наводнение возникло в американском штате Небраска в результате воздействия мощного циклона, обрушившегося на регион на этой неделе. Об этом 17 марта сообщает агентство Reuters.

Фредерик Морган. Наводнение (фрагмент)

Наводнение произошло после того, как на штат обрушился циклон, названный метеорологами «бомбовым циклоном», пришедший в Небраску со снегопадами, штормовым ветром и торнадо. В результате воздействия стихии были разрушены жилые дома, мосты, автомагистрали.

Стихия затронула в основном северо-восточную часть Небраски. Чрезвычайное положение было объявлено в 41 из 53 городов штата, включая Омаху —крупнейший город штата.

Сообщается о двух погибших. Один человек погиб дома, не успев эвакуироваться, второй человек погиб при попытке пересечь на тракторе мост, чтобы помочь пострадавшим от наводнения. Ещё один человек числится пропавшим без вести.

В результате наводнения заблокирован доступ к некоторым поселениям в штате. Положение осложняется тем, что у людей нет доступа к питьевой воде, так как колодцы были загрязнены либо затоплены.

Губернатор штата Небраска Пит Рикеттс призвал граждан внимательно следить за погодой и водными путями и не путешествовать без необходимости.

В штате действуют несколько временных приютов, в которых уже оказали помощь более чем 880 гражданам, пострадавшим от стихии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о наводнении в Индонезии, жертвами которого стали уже более 40 человек.