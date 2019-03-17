Пекин, 17 марта, 2019, 10:37 — ИА Регнум. Список из пяти лучших китайских смартфонов в ценовом диапазоне до $200 составили авторы специализированного портала GizChina.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Смартфон Xiaomi

На пятом месте оказался смартфон S5 Pro GT от компании Lenovo. Эти смартфоны оснащены процессором Snapdragon 660, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памятью. Диагональ дисплея составляет 6,2 дюйма, телефон оснащён двумя камерами: 20-мегапиксельной основной и 12-мегапиксельной фронтальной. Авторы назвали эту модель одной из самых недооценённых.

Четвёртое место авторы присудили смартфону Huawei Honor 8 Max. Эта модель оснащена большим 7,12-дюймовым дисплеем и процессором Snapdragon 636. ОЗУ устройства составляет 4 ГБ, ёмкость постоянной памяти — 64 ГБ.

На третьем месте расположилась ещё одна модель от суббренда Huawei Honor — 10 Lite. Этот смартфон на базе процессора Kirin 710 был выпущен пару месяцев назад. Выпускаются модели с 3 и 4 ГБ оперативной памяти, и с 64 ГБ постоянной памяти, которая может быть расширена с помощью карты microSD.

Вторую строчку занял смартфон Mi 8 Lite от компании Xiaomi. Авторы отмечают, что эта модель с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ постоянной памяти является одним из самым продаваемых смартфонов последних месяцев.

Лучшим смартфонов в этом ценовом диапазоне был признан Redmi Note 7, также производимый Xiaomi. Смартфон оснащён процессором Snapdragon 660 в сочетании со стандартными 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ встроенной памяти. Главным преимуществом этой модели является 48-мегапиксельная основная камера.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте эксперты компании AnTuTu представили рейтинг лучших Android-смартфонов. Они признали Redmi Note 7 лучшим устройством в ценовом диапазоне до $150.