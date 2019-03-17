Москва, 17 марта, 2019, 10:03 — ИА Регнум. До 22 марта будет продолжаться, открытая 16 марта, городская часть знаменитого фестиваля «Золотая маска»: в Москве открытые спектакли будут показаны на площадях и в арках, в музеях и на вокзалах. Организаторы считают необходимым вывести театр за пределы самого здания, сделать его привычной частью жизни горожан, порадовать их необычными пефомансами и инсталляциями в самых неожиданных местах. Любителям театрального действа следует обратить внимание на следующие постановки: перфоманс «Выключи это!!!» Алексанринского театра из Петербурга на лестнице факультета журналистики МГУ, спектакль «Сказки робота о настоящем человеке» московского театра «Трикстер» в библиотеке им. Достоевского, музыкальная программа «Геликон-оперы» в БЦ «Большевик», хореографическая миниатюра «Удерживая время» «Балета Москвы» в Третьяковкой галереи на Крымском валу, представление «Эффект пинг-понгового шарика» «Упсала-цирка» из Петербурга в Еврейском музее и на многие другие мероприятия.