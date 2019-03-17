Ferrari отзывает свыше 2700 суперкаров из-за опасности возгорания
Вашингтон, 17 марта, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Свыше 2700 суперкаров итальянского автопроизводителя Ferrari будет отозвано в США из-за технических дефектов. Информация об этом опубликована 17 марта на сайте американского Национального управления безопасностью движения на трассах.
По данным ведомства, причиной отзыва 582 моделей Ferrari GTC4Lusso и GTC4Lusso T 2017−2019 годов выпуска стала неисправность механизма блокировки дверей, из-за которой буде нельзя открыть автомобиль с помощью внешней ручки двери.
Еще 2150 автомобилей модели Ferrari LaFerrari Aperta, GTC4Lusso, GTC4Lusso T, 812 Superfast, 488 GTB, 488 Spider и 488 Pista, будет отозвано по причине того, что на них установлен дефектный сепаратор топливных паров. Дефект может привести к утечке бензина, а в худшем случае — к возгоранию автомобиля.
Отметим, отзыв дефектных автомобилей будет начат 14 апреля, о чем компания заранее уведомит автовладельцев. Дилеры получат возможность бесплатно заменить дефектные детали.