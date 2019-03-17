Вашингтон, 17 марта, 2019, 10:07 — ИА Регнум. Свыше 2700 суперкаров итальянского автопроизводителя Ferrari будет отозвано в США из-за технических дефектов. Информация об этом опубликована 17 марта на сайте американского Национального управления безопасностью движения на трассах.

(сс) Alexandre Prévot Ferrari GTC4Lusso

По данным ведомства, причиной отзыва 582 моделей Ferrari GTC4Lusso и GTC4Lusso T 2017−2019 годов выпуска стала неисправность механизма блокировки дверей, из-за которой буде нельзя открыть автомобиль с помощью внешней ручки двери.

Еще 2150 автомобилей модели Ferrari LaFerrari Aperta, GTC4Lusso, GTC4Lusso T, 812 Superfast, 488 GTB, 488 Spider и 488 Pista, будет отозвано по причине того, что на них установлен дефектный сепаратор топливных паров. Дефект может привести к утечке бензина, а в худшем случае — к возгоранию автомобиля.

Отметим, отзыв дефектных автомобилей будет начат 14 апреля, о чем компания заранее уведомит автовладельцев. Дилеры получат возможность бесплатно заменить дефектные детали.