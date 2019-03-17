Пермь, 17 марта, 2019, 09:53 — ИА Регнум. В Перми 18 марта певица Марина Хлебникова выступит на концерте «Крымская весна». Гонорар артистки подвергся бурному обсуждению и критике со стороны пермяков. Пользователи соцсетей говорили о неадекватности гонорарной суммы и обвиняли в излишней жадности. За певицу вступился продюсер Иосиф Пригожин, сообщает портал ura.ru.

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Пригожин акцентировал внимание на том, что гонорар за концерт — это плата всему коллективу, а не только Хлебниковой. Независимо от того, есть концерты или нет, певица должна содержать коллектив и регулярно выплачивать заработную плату. Продюсер подчеркнул, что гонорар, который певица получит в Перми, не так и высок для такой артистки, как Марина Хлебникова.

Добавим, 18 марта в Центральном парке развлечений им. М. Горького в Перми в рамках концерта «Крымская весна» для пермяков будет петь Марина Хлебникова. Её выступление продлится 45 минут. За это время она получит 800 тысяч рублей. Заказчиком выступления стало Агентство социокультурных проектов Перми.

Согласно заключённому договору, Хлебникова будет петь без фонограммы. Использование фонограмм допускается только для инструментального сопровождения исполняемых произведений. Среди требований райдера — легковой автомобиль представительского класса, номер гостиницы класса «люкс», где во всех комнатах должны быть светонепроницаемые шторы, а в самом отеле не должны проводиться какие-либо ремонтно-строительные работы.

В той части договора, где речь о возможности общения с певицей, указано, что интервью длительностью 15 минут возможно по предварительной договорённости с директором артистки, но исполнитель контракта просит не гарантировать СМИ интервью с Мариной Хлебниковой, «так как это зависит от степени усталости артистки». Также со стороны представителя певицы прозвучала просьба не организовывать банкеты и приёмы до концерта. VIP-персоны могут общаться с Мариной Хлебниковой после концерта в гримёрной комнате не ранее чем через 20 минут, в течение которых никто не должен беспокоить певицу, а у комнаты должна быть выставлена охрана.

Напомним, пик популярности Марины Хлебниковой пришёлся на конец 1990-х — начало 2000 годов. Среди хитов — песни «Чашка кофию», «Какао», «Дожди».