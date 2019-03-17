Петропавловск-Камчатский, 17 марта, 2019, 09:47 — ИА Регнум. У берегов Камчатки было зафиксировано землетрясение магнитудой 4,4. Об этом сегодня, 17 марта, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Камчатскому краю.

Андрей ИА Красная Весна Здесь начинается Россия. Камчатка

Подземные толчки были зафиксированы в акватории Тихого океана возле побережья Камчатки. Эпицентр землетрясения находился к 115 км к западу от села Никольское, которое расположено на острове Беринга (Командорские острова).

В населенных пунктах Камчатского полуострова подземные толчки не ощущались.

Напомним, что 5 марта у побережья Командорских островов произошло землетрясение магнитудой 5,5.