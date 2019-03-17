Анадырь, 17 марта, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Американский самолет-разведчик совершил наблюдательный полет в небе над Чукоткой в рамках Договора по открытому небу. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PlaneRadar.

(сс) Tim Felce (Airwolfhound) Boeing OC-135B Open Skies ВВС США

Специализированный самолет ВВС США Boeing OC-135B Open Skies с бортовым номером 61−2670был зафиксирован в зоне действия приемников городов Анадырь и Певек в Чукотском автономном округе. Самолет летел на высоте 11,2 км.

Напомним, что Договор по открытому небу был заключен ещё в 1992 году, а действовать он начал с 2002 года. Договор, подписанный странами, входящими в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), предусматривает проведение разведывательных полетов над территорией других стран-участниц с целью сбора информации об их войсках.

Специализированный самолет Boeing ОС-135B прошел международное освидетельствование с участием российских специалистов.