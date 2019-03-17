Мадрид, 17 марта, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Главный тренер мадридского футбольного клуба «Реал» француз Зинедин Зидан заявил по итогам матча 28-го тура испанской Примеры его команды с футболистами «Сельты» (2:0 в пользу «Реала»), что он рассчитывает на всех игроков команды. Его слова приводит 17 марта портал AS.

(сс) Hadi Abyar. tasnimnews.com Зинедин Зидан

«Никто не должен забывать, чего наши футболисты добились в «Реале». Буду рассчитывать на них всех», — заявил новый главный тренер «Реала».

Также Зидан рассказал, что Тибо Куртуа — отличный вратарь, но и Кейлор Навас — тоже, а значит он должен выходить на поле.

Кроме этого француз заявил, что ему приятно было вернуться работать в «Реал» и, что несмотря на некоторые трудности, команде удалось добиться положительного результата в матче с «Сельтой» так как ей помогло спокойствие.

Напомним, матч 28-го тура с «Сельтой» стал первым для Зидана в качестве нового главного тренера мадридской команды.