Сеул, 17 марта, 2019, 09:48 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung начала массовое производство 12-гигабайтных оперативных запоминающих устройств (ОЗУ) для смартфонов. Об этом сообщает пресс-служба Samsung.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Смартфон Samsung

Речь идёт о производстве оперативной памяти для смартфонов и планшетных компьютеров типа LPDDR. Новая модель LPDDR4X будет изготовлена по 10-нанометровому технологическому процессу, что позволит уменьшить толщину блока памяти до 1,1 мм (предыдущие ОЗУ этой серии LPDDR4 производились на основе 20-нм технологии).

LPDDR4X будет изготавливаться на производственной линии Samsung в городе Пхёнтхэк. Планируется, что запуск этой линии позволит южнокорейской компании утроить поставки мобильных ОЗУ ёмкостью 8 и 12 ГБ.

В компании отметили, что первое ОЗУ для мобильных устройств от Samsung, представленное в 2011 году, обладало ёмкостью 1 ГБ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 февраля Samsung представила новый смартфон Galaxy S10. Модели S10 в максимальной комплектации оснащены 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной память.