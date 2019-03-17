Челябинск, 17 марта, 2019, 09:42 — ИА Регнум. Двадцать частных домов попали под отключение газа в ЧЕлябинске в результате порыва газопровода. Об этом 17 марта собщила пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Газовая труба

Сообщается, что у проезжавшего под газопроводом по улице Городская города Челябинска грузового автомобиля HOWO (самосвал) произошёл самопроизвольный подъём кузова. Поднявшийся кузов задел газопровод, при этом произошёл порыв магистрали.

Под отключение газа в районе порыва попали 20 частных домов. Социально значимых объектов среди отключённых нет.

В данное время идёт работа по ликвидации последствий аварии. К аварийно-восстановительным работам привлечены 26 человек и восемь единиц техники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации пожара на магистральном газопроводе «Ямбург — Тула-2» в Ханты-Мансийском автономном округе. Пострадавших нет.