Сан-Антонио, США, 17 марта, 2019, 09:35 — ИА Регнум. Баскетболисты «Сан-Антонио Спёрс» обыграли команду «Портленд Тэйл Блэйзерс» в матче регулярного сезона НБА.

(сс) Katie Haugland Bowen Эмблема баскетбольного клуба «Сан-Антонио Спёрс»

Игра, прошедшая на площадке «Эйти-энд-Ти-центра» в Сан-Антонио, завершилась победой хозяев со счетом 108:103.

При этом самым результативным игроком встречи стал защитник «Портленда» Дэмиан Лиллард, который набрал в матче 34 очка. Его партнер по команде — боснийский центровой Юсуф Нуркич, оформил в матче дабл-дабл с 24 очками и 6 подборами.

У победителей наиболее результативным оказался Демар Дерозан, сумевший набрать в игре 21 очко.

Отметим по итогам игры «Сан-Антонио» с соотношением побед-поражений 41−29 находится на шестой строчке турнирной таблицы западной конференции НБА. «Портленд» с показателем 42−27 там же строчкой выше.