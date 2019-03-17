Челябинск, 17 марта, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Крупный пожар жилом двуэтажном доме был ликвидирован сотрудниками МЧС в Челябинске, при пожаре пострадали два человека. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Челябинской области.

74.mchs.gov.ru На месте пожара

Возгорание произошло в ночь с 16 на 17 марта в двухэтажном жилом многоквартирном доме на улице Героев Танкограда в Челябинске. Здание было предоставлено для проживания сотрудников одной из производственных компаний.

Пожарные прибыли на место происшествия уже через семь минут с момента получения информации о возгорании. Горение произошло на втором этаже здания, существовала угроза возгорания кровли дома.

Самостоятельно покинули дом 16 жильцов. Погибших нет. Пострадали два человека: женщина 1961 года рождения и мужчина 1988 года рождения. Они были доставлены спасателями в медицинское учреждение.

Общая площадь пожара составила 150 кв. метров. Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных удалось предотвратить распространение огня на кровлю здания, пожар был ликвидирован в максимально короткие срки. В тушении пожара были задействованы 52 человека личного состава и 16 единиц техники.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются. Идёт оценка материального ущерба.

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