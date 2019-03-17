Севастополь, 17 марта, 2019, 09:15 — ИА Регнум. 17 марта на территории Мемориального комплекса памятников обороны города «Малахов курган» состоится культурно-патриотический фестиваль «Мы вместе!», посвященный 5-й годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Об этом сообщает официальный портал Министерства культуры РФ.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Оборонительная башня Малахова кургана

В рамках форума пройдут показы документальных фильмов, выступления творческих коллективов города-героя, выставка фотографий «Путь домой — весна 2014 года», интерактивные встречи, экскурсии, мастер-классы по различным художественным техникам, другие мероприятия. Вечером на фронтоне Оборонительной башни Малахова кургана будет представлена мультимедийная инсталляция «Отстаивайте же Севастополь!»