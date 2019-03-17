Детройт, США, 17 марта, 2019, 09:17 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Детройт Ред Уингз» одержал верх над хоккеистами «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

(сс) Ken Lund Вратарь хоккейного клуба «Детройт Ред Уингз»

Встреча проходила на льду «Литтл Сизарс-арены» в Детройте и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

На 3-й минуте форвард хозяев Андреас Атанасиу открыл счет в игре. Затем на 10-й минуте гости точным броском Андерса Ли восстановили утраченное равновесие, а на 29-й минуте Анастасиу вновь забил гол в ворота «Айлендерс», оформив тем самым дубль в матче на свой счет и поставив точку в игре.

Отметим, по итогам встречи «Детройт» с 60 очками находится на пятнадцатом, предпоследнем месте турнирной таблицы восточной конференции НХЛ. «Айлендерс» там же на пятом месте с 89 очками.