Крайстчерч, Новая Зеландия, 17 марта, 2019, 09:01 — ИА Регнум. Администрация американской социальной сети Facebook удалила 1,5 млн видеозаписей, на которых была запечатлена стрельба в мечетях в городе Крайчертч (Новая Зеландия). Об этом сегодня, 17 марта, заявила представитель Facebook в Новой Зеландии Мия Гарлик.

(сс) Book Catalog Facebook

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 марта в двух мечетях новозеландского города Крайчертч произошла стрельба. Нападение устроили несколько человек, одним из них был 28-летний Брентон Таррант, который вел онлайн-трансляцию. Сейчас нападавшие задержаны.

В результате теракта погибли 50 человек, ещё 50 получили ранения.

Гарлик рассказала, что в первые 24 часа после атаки Facebook удалила 1,5 млн видеозаписей атаки, которые пытались опубликовать пользователи. При этом она отметила, что 1,2 млн видеозаписей были блокированы ещё при загрузке.

Она добавила, что соцсеть и далее будет удалять соответствующий контент, в том числе и отредактированные версии этого видео, на которых не показаны сцены насилия.