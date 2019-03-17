Оклахома-сити, США, 17 марта, 2019, 09:02 — ИА Регнум. Баскетбольный клуб «Голден Стейт Уорриорз» нанес разгромное поражение команде «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного сезона НБА.

(сс) Keith Allison Стивен Карри в составе баскетбольного клуба «Голден Стейт Уорриорз»

Игра, проходившая на площадке «Чизпик Энерджи-Арена» в Оклахома-Сити, завершилась разгромом хозяев со счетом 110:88.

Наиболее результативным игроком матча стал разыгрывающий гостей Стивен Карри, набравший в игре 33 очка. Ещё 23 очка смог набрать его коллега по команде Клэй Томпсон.

У «Оклахомы» самым результативным стал пол Джордж, оформивший в матче дубль с 29 очками и 13 подборами.

Отметим, по итогам матча «Годен Стейт Уорриорз» с соотношением побед-поражений 47−21 продолжают лидировать в турнирной таблице западной конференции НБА, обеспечив себе выход в плей-офф. «Оклахома» там же на пятой строчке с показателем 42−28.