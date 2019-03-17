Вашингтон, 17 марта, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп упрекнул покойного сенатора-республиканца от штата Аризона Джона Маккейна за распространение им фейкового досье о якобы имеющихся связей Трампа с Россией. Соотвествующее сообщение Трамп опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter накануне, 16 марта.

Дональд Трамп

Напомним, ранее телеканала Fox News сообщил, что Маккейн был одним из тех американских политиков, которые получили от бывшего агента британской разведки Ми-6 сфабрикованный им доклад о якобы имеющемся у российских спецслужб компромате на Трампа. Доклад этот Маккейн передал в ФБР, а также некоторым средствам массовой информации уже после того, как Трамп выиграл выборы.

Из этого доклада делался вывод, что Трамп чуть ли не русский шпион, так как Кремль якобы может манипулировать им, имея такой компромат. На самом деле никаких реальных фактов этот доклад не содержит и все что в нем написано так и не нашло реального подтверждения.

Тем не менее ложные обвинения в адрес Трампа о связях с Россией стали самостоятельным фактором американской внутренней политики. Эти обвинения эксплуатируются до сих пор как рычаг давления на администрацию Трампа.

Сам Маккейн умер в 2018 году.

Трамп однако решил высказаться на этот счет. На своей странице в сети микроблогов Twitter он написал, что «распространение лживого и полностью дискредитированного досье является, к сожалению, очень темным пятном на репутации Джона Маккейна». Таким образом Трамп процитировал бывшего независимого прокурора Кеннета Старра, который в свое время был обвинителем по делу об импичменте президента США Билла Клинтона.

Кроме того, Трамп отметил, что у Маккейна были и другие «пятна» на репутации.

«У него были намного худшие «пятна», включая голосование против отмены и замены (реформы Obamacare — ИА REGNUM ) после многих лет компании по отмене и замене», — написал Трамп.

Напомним, что Трамп и большинство республиканцев выступали против реформы системы здравоохранения, которую провел президент Барак Обама (отсюда и название — Obamacare). Маккейн был одним из тех немногих республиканцев, кто блокировал отмену этой реформы.