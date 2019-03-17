«Флорида» с дублем Дадонова обыграла «Лос-Анджелес»
Лос-Анджелес, США, 17 марта, 2019, 08:52 — ИА Регнум. Хоккеисты «Флорида Пантерз» в упорном противостоянии переиграли команду «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Игра, проходившая в Лос-Анджелесе на льду «Стэйплс-центра», завершилась со счетом 4:3 в пользу гостей.
Первой звездой матча был признан российский форвард «Флориды» Евгений Дадонов, оформивший в матче дубль (25-я и 54-я минуты) и сделавший одну результативную передачу. Кроме него в составе победителей забили Майк Хоффман (5-я) и Джонатан Юбердо (59-я).
У «Кингз» шайбами отметились Дастин Браун (8-я), Брендан Лайпсик (42-я) и Анже Копитар (50-я).
Российский форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук не участвовал в матче.
Отметим, по итогам игры «Флорида» с 76 очками находится на одиннадцатом месте турнирной таблицы восточной конференции НХЛ. «Лос-Анджелес» с 58 очками замыкает турнирную таблицу запада.