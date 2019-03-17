Нью-Йорк, США, 17 марта, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Подозреваемого в убийстве главаря одного из влиятельных мафиозных кланов задержали сотрудники полиции Нью-Йорка. Об этом журналистам на пресс-конференции сообщили представители правоохранительных органов Нью-Йорка.

ErikaWittlieb Под арестом

Энтони Комелло, подозреваемый в убийстве Франка Кали, главаря крупной криминальной группировки, был задержан 16 марта в штате Нью-Джерси. Молодого человека 24-х лет, как ожидается, позднее передадут властям Нью-Йорка.

В данный момент, как заявили представители полиции, идёт рассмотрение ситуации с разных сторон. Полиция выясняет мотивы предполагаемого убийцы, проверяет информацию о сообщниках и о возможном заказчике преступления.

Кроме того, полиция выясняет, связано ли убийство 53-летнего Франка Кали, которое произошло 13 марта в Нью-Йорке, с организованной преступностью. У полиции есть опасения, что это убийство может обернуться противостоянием криминальных кланов, как это уже было несколько десятилетий назад.

Стоит отметить, что Франк Кало, по данным правоохранительных органов, является главарём крупной криминальной группировки, члены которой называют себя «семьей Гамбино». Эта группировка является одной из самых влиятельных в Нью-Йорке. Члены группировки и связанные с ней лица были уличены в вымогательстве, распространении наркотиков, организации незаконного игорного бизнеса и других преступлениях.

В последний раз в Нью-Йорке убийство криминального авторитета ранга Кали произошло в 1985 году. Тогда был убит Пол Кастеллано, глава мафиозной группировки. Это убийство привело к нескольких годам конфликтов между членами криминальных группировок и к общей нестабильности ситуации в городе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Италии более 30 человек, в том числе лидера группы болельщиков «Ювентуса» за связи с мафией.