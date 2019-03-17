Индиан-Уэллс, США, 17 марта, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Австрийский теннисист Доминик Тим в упорной борьбе переиграл в полуфинале турнира «Мастерс 1000», проходящего в Индиан-Уэллс (США), представителя Канады Милоша Раонича и вышел в финал соревнований.

(сс) MacKrys Тим Доминик

Австриец одержал верх в трех сетах со счетом 7:6 (7:3), 6:7 (3:7), 6:4.

Мачт продолжался 2 часа 31 минуту. За это время австрийский спортсмен пять раз подал навылет, дважды ошибся при подаче и смог реализовать один из 3 возможных брейк-пойнтов. Его оппонент 17 раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не реализовал ни одного брейка.

Счет личных встреч по итогам игры спортсменов стал 2:1 в пользу Раонича.

В финале турнира «Мастерс 1000» Доминик Тим встретится с первой ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером, который вышел в финал после того, как его соперник по второму полуфиналу испанец Рафаэль Надаль снялся с турнира.