Глендейл, США, 17 марта, 2019, 08:51 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Эдмонтон Ойлерз» переиграл в овертайме команду «Аризона Койотс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

(сс) Connor Mah Коннор Макдэвид в составе хоккейной команды «Эдмонтон Ойлерз»

Игра, прошедшая на льду «Хила Ривер-Арены» в Глендейле, закончилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2.

Главной звездой матча стал форвард гостей Коннор Макдэвид, набравший в матче три очка (2 шайбы + голевая передача) и ставший автором победного гола в оврертайме. Ещё одна шайба на счету Мэттью Беннинга (25-я).

У «Койотс» дубль в матче оформил Алекс Гальченюк (19-я в большинстве, 26-я).

Российский защитник «Аризоны» Илья Любушкин не был включен в заявку на матч.

Отметим, по итогам встречи «Эдмонтон» с 69 очками находится на двенадцатой строчке турнирной таблицы западной конференции НХЛ. «Аризона» с 77 очками там же на седьмом месте.