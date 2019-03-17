Энсхеде, Нидерланды, 17 марта, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Футбольный клуб из Арнема «Витесс», в котором главным тренером является российский специалист Леонид Слуцкий, уступил команде «Хераклес» в матче 26-го тура чемпионата Голландии по футболу.

John Fischer Футбол

Встреча проходила на поле стадиона «Полман» в Алмело и закончилась в пользу хозяев со счетом 3:2.

В начале игры команды обменялись голами. На 5-й минуте форвард хозяев Адриан Далмау открыл счет в матче, а на 7-й полузащитник гостей Наварон Фор его сравнял.

На 26-й минуте Далмау вновь вывел свою команду вперед и этим оформил в матче дубль. На 38-й минуте с поля был удален защитник гостей Макс Кларк, а под занавес первого тайма полузащитник «Витесса» Матуш Беро удачно реализовал пенальти и таким образом счет снова сравнялся.

Точку в игре поставил защитник хозяев Дарио Ван дей Бёйс, поразивший ворота гостей на 61-й минуте встречи.

Отметим, по итогам игры «Хераклес» с 39 очками находится на седьмом месте турнирной таблицы чемпионата Нидерландов. «Витесс» с 40 очками на пятой строчке.