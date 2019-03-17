Вашингтон, 17 марта, 2019, 08:12 — ИА Регнум. Бывший вице-президент США Джозеф Байден заявил, что предстоящие в 2020 году выборы президента США станут самыми важными за последние 100 лет. Об этом политик сказал накануне, 16 марта, выступая в штате Делавэр перед сторонниками Демократической партии США.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

«Выборы-2020 будут самыми важными среди тех, которые были в этой стране за больше чем 100 лет. И это не шутка», — сказал Байден.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, среди демократов Байден считается наиболее вероятным кандидатом от партии на предстоящих президентских выборах. Официально Байден пока не заявлял о своем выдвижении, однако и не опровергал это. Кроме того, во время выступления в Делавере он сделал некоторую оговорку, которая явно свидетельствует о его желании выдвинуться.

«Меня часто критикуют новые левые. Но у меня самый прогрессивный послужной список среди тех, кто баллотируется… Среди тех, кто мог бы баллотироваться», — сказал Байден.

При этом в зале раздались аплодисменты, а сам политики перекрестился.

Стоит отметить, что сейчас Байдену 76 лет, а к моменту выборов будет почти 78.