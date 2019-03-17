Москва, 17 марта, 2019, 08:17 — ИА Регнум. Технические службы мессенджера Telegram устранили сбой в работе, из-за которого были недоступны учётные записи некоторых пользователей. Об этом сообщается на официальной странице Telegram в социальной сети Twitter.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Telegram

Ранее некоторые пользователи мессенджера не могли получить доступ к учётной записи, личным и групповым чатам. Часть пользователей зарегистрировала новые учётные записи.

В Telegram сообщили об устранении проблем и восстановлении доступа к чатам. Все повторно созданные учётные записи были заменены на оригинальные.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Telegram сообщили о сбое в работе мессенджера, который мог затронуть до 70 тысяч пользователей.