Питтсбург, США, 17 марта, 2019, 08:15 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» разгромил команду «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

(сс) Michael Miller Владимир Тарасенко в составе хоккейной команды «Сент-Луис Блюз

Игра проходила на льду «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» в Питтсбурге и закончилась победой гостей со счетом 5:1.

«Сент-Луис» был практически неудержим. В первом периоде шведский форвард команды Оскар Сундквист открыл счет в игре на 5-й минуте, а на 14-й минуте Винс Данн удвоил счет.

Во втором Патрик Марун (22-я) и Джей Баумистер (23-я) в течение минуты дважды поразили ворота «Питтсбурга» и довели преимущество своей команды до четырех шайб.

Хозяевам удалось отыграть одну шайбу усилиями Доминика Симона (30-я), однако в конце матча (58-я) Винс Данн удачно реализовал большинство, оформив этим в матче дубль и доведя счет до итогового состояния.

Отметим, по итогам игры «Сент-Луис» с 81 очком расположился на шестой строчке турнирной таблицы западной конференции НХЛ. «Питтсбург» с 87 очками находится на шестом месте запада.