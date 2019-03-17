Крайстчерч, Новая Зеландия, 17 марта, 2019, 08:13 — ИА Регнум. Более 1,5 млн видеозаписей теракта в Новой Зеландии были удалены сотрудниками социальной сети Facebook только за первые сутки после нападения. Об этом сказано в опубликованном 16 марта заявлении официального представителя Facebook Мии Гарлик.

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Гарлик уточнила, что из 1.5 млн удалённых за первые сутки после произошедшего в новозеланском городе Крайстчерче теракте видеозаписей 1,2 млн были удалены ещё на стадии загрузки.

Гарлик отметила также, что работа по блокировке продолжается, при этом представитель Facebook подчеркнула, что удаляются и отредактированные версии видеозаписи нападения, без сцен насилия.

Кроме того, администрацией соцсети удаляются все сообщения лиц, высказывающих поддержку в адрес преступника.

Как заявила Гарлик, администрация соцсети ведёт активное сотрудничество с правоохранительными органами Новой Зеландии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о теракте в Новой Зеландии. В городе Крайстчерче в результате нападения на две мечети погибли 50 человек. Новозеланская полиция ведёт расследование теракта.