Леганес, Испания, 17 марта, 2019, 07:45 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Жирона» нанес поражение с сухим счетом команде «Леганес» в матче 28-го тура чемпионата Испании.

Jmsolerb Эмблема клуба Жирона

Игра, проходившая на поле стадиона «Мунисипаль де Бутарке» в Леганесе, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Исход матча был решен уже к 22-й минуте встречи, когда перед этим на 13-й минуте, открывший в матче счет форвард гостей Кристиан Португес, забил свой второй мяч, оформив этим дубль в игре. Оба мяча так и остались безответными.

Отметим, это третья подряд победа «Жироны» в матчах Примеры, клуб с 34 очками находится на двенадцатой строчке турнирной таблицы. Для «Леганеса» же это второе поражение подряд, команда с 33 очками находится на четырнадцатом месте в турнирной таблице.