Киев, 17 марта, 2019, 07:43 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что массовая эмиграция украинских граждан за рубеж — это не катастрофа, а «мегавызов» для страны. Об этом Климкин сказал в интервью «Радио Культура».

Цитата из мф Как казаки инопланетян встречали. реж Владимир Дахно. 1987. СССР Казаки едут на телеге

Климкин признал, что большое количество граждан Украины вынуждены оставлять страну и искать работу за рубежом. Но по мнению главы украинского внешнеполитического ведомства, такая ситуация не является катастрофой для страны.

«Это не является катастрофой, но это мегавызов для Украины», — сказал Климкин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, всплеск эмиграции на Украине произошел после государственного переворота в этой стране в феврале 2014 года, а также начала боевых действий в Донбассе.