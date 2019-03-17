Москва, 17 марта, 2019, 07:46 — ИА Регнум. Проектируемый модуль российского сегмента Международной космической станции (МКС) «Наука» будет передан в ракетно-космическую корпорацию «Энергия» для проведения предполётных испытаний, сообщил генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в социальной сети Twitter.

NASA Модель модуля «Наука»

Глава Роскосмоса рассказал, что модуль покинет цеха компании-разработчика Центра им. Хруничева в августе этого года. Решение о передаче модуля в РКК «Энергия» для проведения испытаний было принято на совещании с участием генеральных конструкторов.

«Работа по МЛМ (многофункциональный лабораторный модуль) налаживается», — отметил Рогозин.

Напомним, сроки запуска модуля «Наука» неоднократно переносились. Модуль был подготовлен к запуску в 2013 году, однако в ходе проведения предполётных испытаний была выявлена разгерметизация клапана топливной системы.

Планируется, что модуль «Наука» будет запущен к МКС в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин рассказал, что для интеграции модуля «Наука» экипаж российского сегмента МКС будет увеличен до трёх человек.