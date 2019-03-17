Сент-Пол, США, 17 марта, 2019, 07:44 — ИА Регнум. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» уступили команде «Миннесота Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Sarah Connors «Миннесота Уайлд»

Игра, проходившая на льду «Эксел Энерджи-центра» в Сент-Поле, завершилась победой хозяев со счетом 5:2.

В составе победителей шайбами отметились, оформивший в матче дубль Райан Донато (5-я, 17-я минуты), Эрик Стаал (25-я), Джаред Сперджен (47-я в большинстве) и Джей Ти Браун (58-я в пустые ворота).

У «Рейнждерс» шайба на счету российского форварда команды Павла Бунчевича (49-я при игре 4×4), ещё одну шайбу забил шведский форвард «Рейнджерс» Мика Зибанежад (7-я).

Отметим, это четвертое поражение «Рейнджерс» подряд. Клуб с 69 очками находится на тринадцатой строчке турнирной таблицы восточной конференции НХЛ. «Миннесота» по итогам игры с 76 очками укрепила свою девятую позицию на западе.