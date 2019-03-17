Владивосток, 17 марта, 2019, 07:43 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Приморском крае. Об этом 17 марта сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Информация о возгорании поступила в региональное ГУ МЧС в 04:05 по местному времени. Пожар произошёл в трёхэтажном кирпичном многоквартирном жилом доме на улице Пушкина в селе Вольно-Надеждинское Приморского края.

К моменту прибытия на место пожара огнеборцев горели квартиры и коридор на первом этаже дома, огонь и сильное задымление отрезали путь к выходу из дома для жильцов соседних квартир.

Пожарные эвакуировали с верхних этажей горящего здания 20 человек, ещё восемь человек были спасены из отрезанных от входа огнём и дымом квартир с помощью спецснаряжения для защиты органов дыхания.

В горящих квартирах были обнаружены тела четверых человек без признаков жизни. Их передали сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.

Открытое горение было ликвидировано в 06:08 по местному времени. Была проведена проливка конструкций. К ликвидации пожара привлекались 42 человека и 13 единиц техники. Общая площадь пожара составила 250 кв. метров. Ведётся осмотр места происшествия, выясняются причины и обстоятельства возникновения пожара, для проведения необходимых исследований задействованы специалисты испытательной пожарной лаборатории.

Для размещения эвакуированных из дома жильцов организован временный пункт в школе №1. Работает специальная комиссия по вопросам социального обеспечения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре в общежитии в Калининграде. При пожаре в одной из квартир в трёхэтажном жилом здании общежития погибли три человека.