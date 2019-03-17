Москва, 17 марта, 2019, 07:25 — ИА Регнум. На космодроме «Восточный» в Амурской области открыта трасса для запуска ракет-носителей «Союз-2», которая может использоваться для выведения пилотируемых и грузовых космических кораблей на орбиту Международной космической станции. Об этом сообщает компания «Альфа Страхование», которая страхует российские космические запуски и спутники.

Восточный космодром радары

В документах компании сказано, что трасса открыта для пуском «Союза-2» на орбиту с наклонением 51 градус к экватору. Именно на этой орбите летает МКС. Для падения блоков первой ступени и главного обтекателя, а также для второй ступени выделены районы Хабаровского края и Охотского моря.

Стоит отметить, что ранее ракеты-носители к МКС можно было запускать только с космодрома «Байконур» в Казахстане.

Кроме того, была открыта еще одна трасса с наклонением 64 градуса к экватору для выведения на орбиту навигационных спутников «Глонасс» все теми же ракета-носителями «Союз — 2». Для падения отработанных элементов ракеты-носителя выделены районы в Хабаровском крае и Магаданской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас идет активное строительство второй очереди космодрома «Восточный». Завершение второй очереди строительства ожидается в 2022 году.